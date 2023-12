Reggio, adesca un anziano e lo chiude fuori di casa: Unarma ringrazia i Carabinieri

Natale concitato per i militari della Radiomobile di Reggio Calabria che la mattina del 25 dicembre sono intervenuti per un'aggressione ai danni di un anziano chem adescato con un artificio da una donna nigeriana, veniva malmenato e buttato fuori dalla sua abitazione. La donna si stabiliva definitivamente nella casa del malcapitato asserendo fosse la sua.

È quanto dichiara Fabio Riccio, segretario generale regionale del sindacato dei Carabinieri Unarma. I militari del Nucleo radiomobile, assieme ai Vigili del Fuoco, hanno provveduto allo sgombero restituendo la casa all’uomo. Non sono di certo mancate, anche in questa occasione, le aggressioni ai danni dei militari che comunque non hanno riportato ferite.

"Ancora una volta l'altissima e comprovata professionalità dei radiomobilisti reggini ha fatto la differenza" afferma in conclusione Riccio. "Unarma esprime un sentitissimo plauso ai militari operanti che hanno gestito una situazione delicata in modo eccelso".