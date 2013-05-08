Insulti social contro Wanda Ferro: solidarietà da Unarma

Wanda Ferro

Sono apparse in rete nelle ultime ore gravi offese e auguri di malattia rivolti al Sottosegretario di Stato all’Interno, On. Wanda Ferro, tramite commenti sui social network.

Si tratta di messaggi di odio che hanno immediatamente suscitato reazioni di sdegno, soprattutto per la natura violenta e inaccettabile del linguaggio utilizzato.

L'episodio ha sollevato preoccupazioni trasversali sul crescente clima di intolleranza e sulla diffusione di forme di delegittimazione delle istituzioni tramite piattaforme online, dove il confronto spesso degenera in aggressione verbale.

Tra le voci che si sono levate in difesa del Sottosegretario, spicca quella di Unarma – Sindacato Carabinieri, tramite la Segreteria Regionale Calabria. In una nota ufficiale, il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio ha espresso la più ferma e sincera solidarietà a Wanda Ferro, condannando duramente quanto accaduto.

“L’augurio di una malattia come strumento di insulto non è soltanto un atto di inciviltà, ma un segnale pericoloso di imbarbarimento del confronto pubblico. – afferma Riccio – La violenza verbale è il primo passo verso la delegittimazione delle istituzioni e di chi le rappresenta”.

Unarma sottolinea l’urgenza di "ritrovare un linguaggio civile e di mantenere il rispetto anche nel dissenso politico o istituzionale, ricordando che ogni attacco personale di questo genere danneggia l’intera comunità istituzionale".

Il sindacato ha infine ribadito il proprio pieno sostegno all’azione intrapresa dal Sottosegretario Ferro nelle sedi competenti, auspicando che episodi simili vengano perseguiti con il massimo rigore, affinché sia chiaro che il dissenso si esprime con argomenti, non con odio e violenza.