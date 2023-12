Brutto incidente sull’Autostrada A2: auto si ribalta, ferito il conducente

Un brutto incidente si è verificato poco fa lungo l'Autostrada A2, nei pressi dello svincolo per Castrovillari. Per motivi non ancora del tutto chiari, un'auto che procedeva verso Reggio Calabria si è ribaltata senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto sono rapidamente giunti i sanitari del 118 per le cure del caso: rimasto lievemente ferito il solo conducente del mezzo. Presente anche la Polizia per i rilievi del caso, al fine di fare piena luce sull'accaduto.