Lamezia, si apposta in un parcheggio per vendere droga: scoperto e arrestato

Troppi movimenti sospetti attorno alla sua auto, al punto da attirare l'attenzione dei Carabinieri che si trovavano a pattugliare l'area durante una normale attività di controllo. È successo nei giorni scorsi a Lamezia Terme, precisamente lungo Via dei Sensi, dove i militari non hanno potuto fare a meno di notare l'insolito via vai da un mezzo apparentemente parcheggiato.

Il veicolo, posizionato in una delle zone meno illuminate dell'area, non era vuoto: al suo interno i militari, intervenuti per accertare la situazione, hanno trovato un trentunenne del posto già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di droga. Circostanza che ha fatto scattare una accurata perquisizione.

Al termine delle attività sono stati rinvenuti 82 grammi di marijuana, 27,5 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e ben 1.400 euro in contanti, verosimilmente proventi dello spaccio. Colto in flagranza di reato e visti i precedenti, l'uomo è stato arrestato e sottoposto all'obbligo di presentazione.