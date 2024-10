Lamezia, in auto con oltre 5 chili di marijuana: arrestato dopo un tentativo di fuga

Un giovane ventottenne straniero, residente in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della compagnia di Lamezia Terme, a seguito di un controllo stradale notturno avvenuto per le vie del centro cittadino. L'episodio si sarebbe verificato il 23 ottobre scorso, dopo che lo stesso non si sarebbe fermato all'alt dei militari tentando una breve fuga in auto per le vie del centro storico.

Braccato e fermato poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Proprio nel bagagliaio dell'auto è stato rinvenuto un borsone da palestra, contenente però circa 5,1 chili di marijuana suddivisi in nove buste, oltre a 19 grammi circa di hashish. Una quantità tale che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno illecito di circa 30 mila euro.

Il tutto è stato sequestrato ed il giovane è stato così trasferito in carcere a Catanzaro a disposizione dell'autorità giudiziaria.