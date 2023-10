Lamezia, nascondeva in casa eroina e marijuana: arrestato

È stato trasferito per direttissima in carcere il quarantaseienne pluripregiudicato di Lamezia Terme sottoposto ad un controllo domiciliare lo scorso 10 ottobre, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo l'esito di un controllo mirato svolto dagli agenti di Polizia coordinati dalla locale Procura con l'aiuto del nucleo cinofili di Vibo Valentia, impegnati in un più vasto controllo volto al contrasto dello spaccio.

Nel dettaglio, l'uomo - residente in una località dell'interland lametino, al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia - avrebbe numerosi precedenti in materia, e la sua abitazione è stata attenzionata proprio perché sospetto punto di spaccio. Sin dall'arrivo degli agenti, questo si è dimostrato insofferente al controllo, nervoso ed evasivo, al punto da tentare una breve fuga subito interrotta dai poliziotti.

Perquisito, è stato trovato in possesso di oltre 160 grammi di eroina suddivisa in pietre, da tagliare successivamente. Nell'abitazione poi rinvenute anche diverse dosi di marijuana, quattro bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento ed oltre 500 euro in banconote di vario taglio, possibili proventi dell'attività di spaccio.

Al termine delle attività, la sostanza stupefacente, assieme a tutto il materiale ed al denaro, è stata sequestrata, mentre il soggetto è stato arrestato e trasferito in carcere.