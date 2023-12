Nel garage una tonnellata di botti, rischia di far saltare un intero condominio. Va in carcere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un persona è finita in arresto dopo che la Guardia di Finanza gli ha trovato circa 140 mila fuochi d’artificio, del peso totale di una tonnellata, estremamente pericolosi e detenuti in modo illegale.

All’operazione di oggi si è arrivati grazie alle investigazioni avviate dopo alcuni sequestri effettuati nel periodo di Natale e che hanno portato a ricostruire la filiera di approvvigionamento del materiale pirotecnico.

I militati del Gruppo Sibari hanno infatti individuato e perquisito un garage di una palazzina di tre piani, situata in pieno centro a Corigliano Calabro ritrovando l’ingente quantitativo di “botti”, tra cui moltissimi di fattura artigianale e senza qualsivoglia requisito di sicurezza, pronti per essere immessi sul mercato clandestino in vista del capodanno.

Dato l’elevatissimo rischio di scoppio, e anche per la micidialità degli stessi fuochi così come per il fatto che fossero custoditi in un ambiente angusto ed in confezioni non ignifughe, il tutto è stato immediatamente portato via dal garage da personale specializzato, così da salvaguardia l’incolumità dei condomini e del vicinato.

Al termine, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno arrestato e portato nella casa Circondariale di Castrovillari il detentore e gestore del deposito illecito.