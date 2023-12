Crotone. Bilancio di fine anno per Voce: “la città è in crescita e non ci fermeremo”

È partito dal ricordo della tragedia di Steccato di Cutro (QUI), dai giorni difficili e dolorosi vissuti dalla città, per poi evidenziare il senso di umanità e di accoglienza che ha caratterizzato tutta la comunità crotonese.

Ha voluto iniziate così il sindaco Vincenzo Voce il tradizionale incontro di fine anno con la stampa che si è tenuto stamani nella Sala Consiliare alla presenza della giunta al completo, ed in cui si è tracciato il bilancio dell’attività amministrativa di questo 2023 che, fra poco più di 24 ore, volgerà al termine.

Il primo cittadino ha voluto poi sviscerate, sintetizzandoli, e settore per settore, i risultati amministrativi che hanno visti impegnati dagli assessori delegati ai i dirigenti a tutti i dipendenti di piazza della Resistenza.

“Risultati che i cittadini stanno verificando e che sono frutto dell’impegno di tutta la macchina amministrativa” ha sottolineato Voce ribadendo che “Non ci fermeremo” ma che anzi “proseguiremo su questa strada di crescita della città nel 2024”

Entrando nel merito, per quanto attiene il settore dell’Urbanistica si è ricordato che è stato affidato l’incarico di progettazione del Piano Strutturale Comunale, che si è definita la perimetrazione urbana e si sono ridotti drasticamente i tempi di istruzione delle pratiche, intensificando anche la repressione degli abusi.

Quanto alla Pubblica Istruzione, poi, la Giunta ha evidenziato di aver assicurato sin dall’inizio dell’anno scolastico, e per tre anni, il servizio di mensa e trasporto scolastico e di aver erogato agli istituti di competenza comunale il contributo regionale per il servizio di assistenza specialistica con l’inizio dell’anno scolastico.

Nell’ambito delle Politiche Sociali, è stato aperto il primo centro polivalente per l’autismo e la diversa abilità; l’anno si chiude poi con la gara pubblica da tre milioni di euro per il segretariato sociale, l’educativa territoriale, i servizi di prossimità e supporto alla genitorialità.

Nel settore del PNRR, Programmi Complessi, Sport e Trasporti, Voce ha ricordato che sono state concluse gare e consegnati lavori per venti milioni di euro con undici interventi e la realizzazione della “cittadella dello Sport”. Quattro gare per dieci milioni di euro saranno pubblicate invece entro la fine del prossimo gennaio, mentre è stata pubblicata quella per la riqualificazione della piscina Coni.

Restando agli impianti sportivi, si è parlato del Settore B, che da un finanziamento a rischio revoca è diventata una opera pubblica realizzata già al 90% senza costi per la comunità cittadina.

Il primo cittadino ha vantato poi “un contributo determinante” in sede di conferenza dei servizi per attivare il volo aereo Crotone-Roma.

Per quanto attiene ai lavori pubblici, è stato avviato il cantiere del terzo lotto del lungomare, così come altri undici interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico per 7,6 milioni di euro.

Riqualificata la pavimentazione stradale in numerosi quartieri, da Fondo Gesù a Salica, con l’istallazione di passaggi pedonali smart oltre alla realizzazione di tre nuove rotatorie finalizzate alla sicurezza stradale.

Sul fronte del personale, poi, si è evidenziata l’assunzione delle 109 nuove unità che portano il totale a 305 dipendenti rispetto ai 196 di partenza. Triplicata anche la dotazione degli operai del verde ed attuata una ampia riqualificazione delle aree verdi cittadine.

E poi la stagione estiva, che ha avuto continuità con gli eventi natalizi con la fruibilità gratuita da parte dei cittadini.

Nel settore Turismo e Attività Produttive è stata rafforzata la sinergia con il terminal crociere, così come l’azione di promozione del territorio con il Brand Visit Crotone e l’approvazione di due importanti regolamenti relativi all’Occupazione del suolo pubblico e per le fiere e mercati.

Sul fronte Bilancio la Corte dei Conti ha revocato il blocco della spesa discrezionale, sono state aumentate le entrate tributarie che anche a seguito dell’accordo con Eni hanno consentito la stabilizzazione di servizi essenziali come il trasporto e la mensa scolastica oltre a consentire, in termini finanziari, il reclutamento del personale dell’ultimo biennio.

Nell’ambito dell’ambiente sono stati ricordati i lavori di bonifica dell’area ex scuola S. Francesco, ma anche la predisposizione di un nuovo contratto di servizio con Akrea, la riqualificazione dei parchi cittadini: parco delle Rose, Parco dei Glicini, Orto Tellini e della stessa villa comunale oltre ad aver previsto la revisione del regolamento del verde pubblico e affidato un servizio triennale per la cura e tutela dello stesso.