Cenano in un ristorante a Botricello, venti calciatori intossicati

I carabinieri del Nas, il Nucleo anti sofisticazione, stanno indagando sul caso di una intossicazione che ha colpito venti giocatori dell’Atletico Tricase, formazione salentina che milita nella categoria dei Giovanissimi.

I calciatori, che hanno una età tra i 16 e i 18 anni, erano in trasferta a Botricello, in provincia di Catanzaro, per partecipare ad un torneo.

Ieri sera, dopo la gara, hanno cenato in un locale del posto, dove hanno mangiato anche altre squadre che hanno partecipato allo stesso torneo, ma dopo il pasto hanno iniziato ad avvertire nausea, vomito e forti dolori addominali.

Sono stati così fatti allertati i sanitari del 118 con alcune ambulanze giunte nel locale prestando le prime cure e accompagnando alcuni dei giocatori in ospedale.

Secondo quanto appreso in totale sarebbero però una cinquantina le persone intossicate, tra le quali numerosi calciatori giovanissimi della Asd Orlandini, di Mesagne. Tutti sono stati poi dimessi e nelle scorse ore la squadra salentina è partita alla volta di Tricase. A causa della vicenda la giornata di oggi del torneo è stata annullata.