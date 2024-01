Ancora un incidente sulla Statale 106: carambola di tre auto, traffico in tilt

Ennesimo incidente stradale sulla Statale 106, questa volta in un tratto compreso tra i comuni di San Sostene e di Sant'Andrea dello Ionio, nel catanzarese. Per motivi ancora non del tutto chiari, si sarebbe verificata una carambola tra tre auto, che hanno finito per occupare l'intera carreggiata.

Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 assieme alle forze dell'ordine per i rilievi del caso ed alle squadre Anas per il ripristino della viabilità. Il sinistro è avvenuto sul ponte Alaca, poco distante dal luogo dove, pochi giorni fa, si è verificato un altro incidente mortale (LEGGI).

Notizia in aggiornamento