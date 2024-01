Lamezia. I Vigili del Fuoco in visita al reparto di pediatria dell’ospedale

La Befana dei Vigili del Fuoco ha portato i suoi doni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia terme. Una visita che è ormai una tradizione del giorno della vigilia dell’Epifania, ma che non smette di sorprendere grandi e piccini, ricoverati nella struttura.

La vecchietta più amata dai bambini è arrivata con la sua scopa, scortata dai Pompieri. Accompagnata dalla responsabile del reparto Dott.ssa Mimma Caloiero e dal personale sanitario, la Befana si è diretta con il suo sacco ricolmo di calze con dolciumi nella corsia dove sono in cura i bambini per far trascorrere loro e ai loro genitori un piccolo momento di felicità.

"Un ringraziamento al personale medico del reparto di Pediatria ed alla direzione sanitaria dell'ospedale che ha collaborato alla realizzazione dell’evento", hanno dichiarato i Vigilfuoco.