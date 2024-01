Aggressione sanitari a Soriano, Fmt: poco personale e sicurezza inadeguata

Dopo l’ennesimo episodio di violenza verbale e fisica avvenuto a Soriano contro medici e operatori, della guardia medica e del 118 (QUI), la FMT, Federazione Medici Territoriali denuncia l’aggravarsi del fenomeno delle aggressioni nella sanità pubblica regionale.

“Una realtà sempre più preoccupante: anche a Soriano assistiamo a un fenomeno che unisce la cultura della sopraffazione da un lato, e dall’altro le conseguenze del sottofinanziamento della sanità regionale: poco personale, sistemi di sicurezza inadeguati e servizi deficitari, con cittadini sempre più frustrati e aggressivi. Medici e sanitari capro espiatorio di tutto ciò ed in balia dei violenti e dell’illegalità” ha affermato in proposito Francesco Esposito, segretario nazionale della Federazione.

“Comprendiamo le ferme dichiarazioni del Governatore Occhiuto – ha poi aggiunto - ma non basta, servono più risorse nella sanità pubblica, investire in personale, magari valorizzando i tanti giovani medici calabresi, in posti letto, nella sanità del territorio, nel potenziamento del pronto soccorso, del 118 e della continuità assistenziale. E, chiaramente, la messa in sicurezza delle strutture e dei medici e sanitari, con più controlli e più forze dell’ordine. Più sanità pubblica di qualità e più campagne anche di educazione nelle scuole per sconfiggere questa malattia che attanaglia la nostra società” ha concluso Esposito.