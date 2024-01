Il Bergamotto di Reggio diventa Igp. Comune Caulonia: “giusto riconoscimento”

“Il riconoscimento dell’Igp per il bergamotto di Reggio Calabria è un risultato storico che ci riempie di gioia perché, dopo una trafila durata oltre due anni, si è ottenuto un giusto riconoscimento ad un prodotto di forte impatto per l’economia del territorio, anche grazie all’estensione del riconoscimento di indicazione geografica protetta che si estende nell’area metropolitana e ricade anche nella nostra Caulonia”.

È quanto ha affermato il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, che a nome dell’intera amministrazione comunale ha espresso la soddisfazione per un importante obiettivo raggiunto in questi ultimi giorni dal Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria Igp e la sua tutela e valorizzazione, presieduto dall’agronomo Rosario Previtera, che insieme ad oltre trecento operatori tra coltivatori, trasformatori e associazioni, alcuni tra i più importanti che operano nel territorio di Caulonia, hanno ottenuto l’approvazione del Ministero dell’Agricoltura del riconoscimento Igp per “l’oro verde” che viene coltivato in provincia (QUI).

“Questo risultato importante per il settore primario locale dimostra quanto sia importante fare rete e costruire dei percorsi comuni per raggiungere obiettivi che hanno ricadute positive per tutto il territorio”, ha proseguito Cagliuso che ha aggiunto: “Un plauso va a tutti i protagonisti di questo risultato, in particolare, rivolgo un grazie ai nostri produttori e trasformatori di un prodotto che negli anni si è sempre di più affermato per la sua unicità e per le sue peculiarità, che con l’indicazione geografica protetta e il disciplinare di produzione potranno portare ad una crescita sul mercato internazionale, alimentando una filiera e un contestuale indotto per la crescita economica e occupazionale dell’area metropolitana”.