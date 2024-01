Presunte molestie a studentesse di Castrolibero, al via il processo al docente

Nemmeno il tempo di iniziare che è stato subito aggiornato al prossimo 25 di giugno, il processo che si sta celebrando a Cosenza carico di Angelo Giuseppe Bastone e Jolanda Maletta, rispettivamente docente ed ex preside del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero.

Il primo, presente in aula insieme al suo legale, l’avvocato Giovanni Consoli, come si ricorderà è accusato di aver molestato sessualmente alcune studentesse dello stesso istituto scolastico (QUI); mentre all’ex dirigente, oggi assente in Tribunale, la Procura contesta il reato di omissioni di atti d'ufficio.

A giugno prossimo, dunque, sarà ascoltata come prima teste Dalia Aly, l’ex allieva del liceo da cui - nel febbraio del 2022 - è partita tutta la vicenda (QUI): la giovane dapprima aprì una pagina Instagram intitolata “call.out.valentini.majorana”, attraverso la quale raccontò la sua storia; poi raccolse e pubblicò anche le testimonianze di altre studentesse.

Nel processo si sono costituite parte civile due delle presunte vittime e il centro anti-violenza Roberta Lanzino di Rende.