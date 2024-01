Catanzaro, paura in carcere: detenuto cerca di impiccarsi ed aggredisce agente

Attimi di paura nel carcere di Catanzaro, dove un detenuto avrebbe tentato di impiccarsi per poi aggredire l'agente intervenuto per salvarlo. Ennesimo grave episodio denunciato dal Sappe, avvenuto nella tarda mattinata di ieri.

"Chiediamo che vengano adottate tutte le disposizioni normative e amministrative previste nei confronti del detenuto responsabile dell’aggressione, compreso il suo trasferimento in un’altra regione" dichiara il segretario generale aggiunto del sindacato, Giovanni Battista Durante. "Non possiamo più tollerare tanta violenza nei confronti del personale in servizio. Esprimiamo la nostra vicinanza al collega vittima dell’aggressione e gli auguriamo una pronta guarigione".

L'agente infatti sarebbe stato colpito da diversi pugni dopo aver soccorso - assieme ad altri colleghi - il detenuto, che pare si trovasse in evidente stato confusionale. Sottoposto successivamente alle necessarie cure mediche, non ha riportato ferite gravi nè lesioni, ed è stato giudicato guaribile nell'arco di una settimana.