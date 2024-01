Edilizia, Celebre (Fillea): “Importanti novità per i lavoratori del settore”

"Nello scorso mese di settembre, con la sottoscrizione degli accordi attuativi dei Contratti nazionali Edilizia Ance-Coop e Associazioni Artigiane, sono state riconosciute tre significative novità per i lavoratori e le lavoratrici di questo settore". Lo rende noto Simone Celebre, segretario generale di Fillea Cgil Calabria.



"La prima novità riguarda il nuovo Fondo Anticipo Pensionistico. Il recente Fondo, gestito dalle Casse Edili, estende il periodo di copertura dopo il godimento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi)" spiega. "Ora gli operai hanno la possibilità di scegliere tra 3 opzioni: fino a 24 mesi di versamenti contributivi, più 24 mesi di indennità retributiva contestuali (dopo il periodo di Naspi); fino a 48 mesi di sola contribuzione volontaria per coloro che non hanno accumulato 20 anni di contributi e sempre dopo il periodo di Naspi; fino a 36 mesi di sola integrazione retributiva dopo il periodo di Naspi".

"L'indennità retributiva è equiparata all'indennità Naspi nel primo mese di erogazione, fino ad un massimo di 1.470,99 euro al mese per gli operai aventi diritto all'intero importo stabilito dalla normativa" spiega. "Inoltre, è prevista l'integrazione della Naspi da parte delle Casse Edili durante la sua graduale riduzione, garantendo agli operai lo stesso importo percepito al primo mese di disoccupazione. L'integrazione sarà erogata bimestralmente".

"La seconda novità riguarda la Previdenza Integrativa. A partire dal 1° gennaio 2024, il Sistema Bilaterale verserà ai Fondi di Previdenza Prevedi e Previdenza Cooperativa un ulteriore 1% mensile su tutte le posizioni degli operai che hanno volontariamente aderito ai Fondi pensionistici con una propria contribuzione dell'1%" spiega ancora. "Questo significa che oltre alla contribuzione contrattuale variabile da 10 a 20 euro al mese (in base al livello di inquadramento e alle ore lavorate), gli operai edili che contribuiscono con l'1% riceveranno un ulteriore 2%, di cui 1% dall'Azienda e 1% dal Sistema Bilaterale".