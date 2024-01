Crotone. Santo Vazzano di Jobel confermato nel Direttivo di Mecenate 90

Santo Vazzano

Il presidente del Consorzio Jobel Santo Vazzano è stato confermato nel Direttivo di Mecenate 90, un organo al cui interno ci sono personalità dal calibro di Daniele Pitteri, giornalista e Amministratore Delegato del Parco della Musica, Ledo Prato, Segretario Generale, Giuseppe De Rita (membro di diritto), Giuliano Amato, Mario Romano Negri della Treccani, Gianni Puglisi, Coordinatore dei Rettori delle Università italiane.

Tra i soci vi sono enti come il Cnr, il Consiglio Nazionale Ricerche, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Teatro dell’Opera, Treccani Cultura, Istituto Luce, Istituto per il Credito Sportivo, Unioncamere.

Mecenate 90 dal 1989 svolge attività di consulenza e di assistenza tecnica nei settori della valorizzazione e gestione dei beni culturali, della promozione culturale, dello sviluppo locale.

La sua missione è quella di offrire servizi alla Pubblica Amministrazione per favorire i processi di innovazione organizzativa e gestionale, il partenariato pubblico-privato, la pianificazione strategica delle città e la rigenerazione urbana attraverso processi partecipativi.

Tante le attività introdotte, solo per citare le ultime due: Il Festival della Rigenerazione Urbana e la Rete nazionale delle Culture.