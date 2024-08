Diocesi Crotone. Mons. Panzetta lascia: sarà vicario del vescovo di Lecce, poi gli succederà

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma è stata confermata solo questa mattina nel corso di una conferenza stampa: l'arcivescovo della diocesi di Crotone-Santa Severina, Angelo Raffaele Panzetta, ha accettato la nomina di arcivescovo coadiutore a Lecce e dunque, dopo poco meno di cinque anni, lascerà la guida della chiesa cittadina.



Al coadiutore è dato il diritto automatico di succedere al corrente vescovo di una diocesi, in questo caso mons. Michele Seccia, che ha compiuto i 73 anni a giugno scorso e che regge la chiesa del capoluogo pugliese dal settembre del 2017.

In pratica, il giorno stesso in cui una diocesi si rende vacante, il coadiutore ne assume automaticamente il governo della Chiesa particolare; fino ad allora, l’attuale vescovo diocesano lo nomina quindi vicario generale.

A conferenza stampa ancora in corso (era fissata a mezzogiorno), è la Conferenza Episcopale della Calabria a confermare il nuovo incarico di Panzetta, esprimendo "i più sinceri auguri a sua eccellenza", ricordando che "i vescovi calabresi, pur con dispiacere, desiderano esprimere sentimenti di profonda gratitudine a Mons. Panzetta per la sua instancabile testimonianza di fraternità e di comunione e per il prezioso servizio svolto con dedizione e amore a favore della comunità diocesana di Crotone-Santa Severina e di tutta la Calabria".

La Cec assicura a Mons. Panzetta poi la propria preghiera e vicinanza spirituale, "confidando che il Signore continui a guidarlo e a sostenerlo nel nuovo cammino che sta per intraprendere nella comunità di Lecce" concludono i presuli augurando "Che il Signore benedica questo nuovo inizio e renda fruttuoso il Suo ministero nella nuova arcidiocesi e nel servizio che gli è stato affidato".

Mons. Panzetta - ordinato sacerdote nell’aprile del 1993 - è stato nominato arcivescovo di Crotone e Santa Severina il 7 novembre del 2019 (QUI), subentrando a mons. Domenico Graziani, che il 23 maggio precedente aveva rassegnato le dimissioni avendo compiuto i 75 anni di età.

La consacrazione episcopale del nuovo presule è avvenuta invece il 28 dicembre successivo (QUI), mentre l’entrata ufficiale nella diocesi è stata il 5 gennaio del 2020 (QUI), nel corso di una lunga cerimonia che si concluse nel Palamilone di Crotone.