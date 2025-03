La città di Crotone dà il benvenuto al neo vescovo Alberto Torriani

Nel corso dell’incontro con le Autorità Civili e Militari che si è tenuto questo pomeriggio, presso la Chiesa dell’Immacolata di Crotone, il sindaco Voce - a nome di tutta la comunità cittadina - ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo vescovo mons. Alberto Torriani.

“Eccellenza Reverendissima, a nome dell'intera comunità cittadina Le porgo il più sincero e caloroso benvenuto a Crotone. La nostra città ha sempre trovato nella Chiesa un punto di riferimento, una guida spirituale e un sostegno nei momenti di difficoltà. Oggi, con il Suo arrivo, si apre un nuovo capitolo di questo cammino condiviso, che siamo certi sarà ricco di dialogo, collaborazione e vicinanza ai bisogni dei cittadini" inizia il discorso del primo cittadino.

"Crotone è una terra che porta in sé le tracce di una tradizione antica, ma anche le sfide del presente. È una città che ha bisogno di parole di conforto e di azioni concrete per il bene comune. La Sua presenza tra noi sarà un segno di rinnovamento e di fiducia, un'opportunità per rafforzare il legame tra le istituzioni civili e religiose, con l'unico obiettivo di lavorare per il benessere della nostra gente" continua.

"Qualche anno fa ho avuto l’onore di essere ricevuto da Papa Francesco, al quale auguriamo di riprendersi presto. Nel corso dell’udienza ho detto al Santo Padre: Santità, Crotone spesso viene collocata tra le ultime città in termini di qualità della vita ma i crotonesi vogliono essere primi per umanità” ha precisato.

"Dopo qualche mese abbiamo vissuto la tragedia di Steccato di Cutro ed in quella occasione il popolo crotonese ha mostrato al mondo intero tutta la sua umanità. Ogni crotonese si è impegnato in questo slancio di umanità: assistendo i superstiti, confortando i parenti, portando un fiore al PalaMilone dove era allestita la camera ardente. Ha pregato. La città ha dato prova di compattezza, di apertura verso l’altro, di profonda umanità. E’ questo lo spirito che anima la nostra gente" ha aggiunto ancora il sindaco.

"Ho vissuto personalmente l’emozione della sua ordinazione episcopale a Milano ed oggi sono qui a rinnovarle l’affetto di tutta la nostra comunità cittadina. Ricordo che nella sua bellissima lettera alla diocesi di Crotone, non appena ricevuta l’investitura da Papa Francesco, ha citato Italo Calvino. Mi permetto oggi ricordare un grande scrittore calabrese, Leonida Repaci, il quale nel suo “Giorno della Calabria” dopo aver descritto le bellezze e i mali della nostra terra afferma che la notte sta passando e che il giorno è vicino" ha fatto inoltre sapere.

"Siamo certi che la sua opera pastorale concorrerà a fare in modo che quel giorno tanto auspicato possa essere sempre più vicino. Siamo sicuri che, con la Sua guida pastorale, saprà interpretare il cuore di questa comunità, ascoltare le sue voci, accogliere le sue fragilità e valorizzarne le risorse. Le assicuriamo fin da ora la nostra collaborazione e il nostro sostegno affinché, insieme, possiamo costruire una Crotone sempre più solidale, inclusiva e attenta agli ultimi" ha chiosato.

"Con questi sentimenti Le rinnovo il mio benvenuto e Le auguro un ministero ricco di frutti spirituali e di crescita per tutta la nostra comunità. Benvenuto a Crotone, Eccellenza!” ha concluso infine Voce.