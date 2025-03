Crotone, arriva il nuovo vescovo: modificata la viabilità nel centro cittadino

(Foto: Chiesa di Milano)

In occasione della cerimonia di ingresso nella Diocesi di Crotone del nuovo vescovo Mons. Alberto Torriani, per domenica prossima, 30 marzo, sono stati adottati una serie du provvedimenti relativi alla viabilità cittadina.

Come rende noto il Comune pitagorico, unque, è stato istituito temporaneamente il divieto di sosta con rimozione coatta il giorno 30 marzo 2025, dalle ore 10:00 e fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi dei partecipanti alla funzione liturgica, su via Giovanni Falcone, su tutto il parcheggio sovrastante il Pala Milone, su tutto il parcheggio antistante l'ingresso di Parco Pitagora, su via Torino dall’incrocio con via I Maggio fino all’incrocio con via IV Novembre, su via IV Novembre dall'incrocio con via Matteotti fino all'incrocio con via Panella e su tutto il parcheggio di via IV Novembre"



Divieto di transito veicolare, poi, sempre domenica, dalle 15:30 e fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi dei partecipanti alla funzione liturgica, su tutto il parcheggio sovrastante il Pala Milone, su tutto il parcheggio antistante l'ingresso di Parco Pitagora, su via Torino dall’incrocio con via I Maggio fino all’incrocio con via IV Novembre, su via IV Novembre dall'incrocio con via Matteotti fino all'incrocio con via Panella e su tutto il parcheggio di via IV Novembre.

Ed infine:divieto di sosta con rimozione coatta dalle 14 alle 17:30, in via Silvio Messinetti e sul corso Vittorio Emanuele con divieto di transito veicolare dalle 15 alle ore 17:30 in via Silvio Messinetti e sul corso Vittorio Emanuele.