Congresso in Calabria, Tajani: Forza Italia protagonista alle elezioni, si punta al 10%

Antonio Tajani

Forza Italia vuole essere protagonista nelle regioni italiane nella prossima campagna elettorale. Lo ha sostenuto il vicepremier e segretario Azzurro Antonio Tajani, nella nostra regione, prima a Reggio Calabria per poi spostarsi a Cosenza per i relativi congressi provinciali del partito.

Tajani non nasconde le intenzioni: Forza Italia punta al 10% alle Europee, per poi aspirare al doppio alle successive consultazioni politiche che si terranno in Italia, posizionandosi evidentemente al centro tra l’area di destra rappresentata dalla premier Meloni e quella di centrosinistra con a capo il Pd.

Un ruolo a suo tempo occupato dalla Democrazia cristiana che punta sui moderati, garantista e riformista ma anche e soprattutto europeista e atlantista.

Quanto al congresso provinciale reggino, a cui partecipano anche il governatore Roberto Occhiuto ed il coordinatore regionale azzurro, Francesco Cannizzaro, il deputato Giovanni Arruzzolo è stato eletto segretario provinciale, mentre il consigliere comunale Antonino Maiolino è il segretario cittadino.

Il coordinamento provinciale è ora composto da Antonio Cosimo Pio Trimboli, Vincenzo Mazzaferro, Vincenzo Barca, Aurelio Leuzzi, Alberto Morano, Teodoro De Maria, Giovanni Genovese, Martina Iannì, Sebastiano Stranges, Stefania Calderone, Francesca Pizzi, Felicia Giannetta e Roberto Vizzari.

Di quello cittadino fanno invece parte Candeloro Imbalzano, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Domenica Aricò, Matteo Siclari, e Gaetano Nucera.

Scelti come delegati al Congresso Nazionale Antonio Cosimo Pio Trimboli, Vincenzo Mazzaferro, Vincenzo Barca, Giuseppe Cannizzaro, Domenico Romeo, Rocco La Valle, Lorenzo Micari, Michele Spadaro, Patrizia Crea, Andrea Zirilli; per il coordinamento cittadino Giuseppe Eraclini, Aurelio Leuzzi, Paolo Paviglianiti, Candeloro Imbalzano, Rocco La Valle, Paolo Maria Dattola, Francesco Comito, Giuseppe Perla.