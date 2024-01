Vibo, feriti medico ed infermiere del 118: aggrediti durante un soccorso

Ennesima aggressione al personale medico e sanitario: questa volta una triste vicenda si è consumata a Vibo Valentia, dove un medico ed un infermiere del 118 sono stati aggrediti - sia verbalmente che fisicamente - dall'uomo che stavano soccorrendo.

I sanitari infatti erano intervenuti rispondendo ad una richiesta di aiuto proveniente dal centro cittadino, a seguito del malore di un trentaseienne originario di Mileto. L'uomo era stato precedentemente fermato dalle forze dell'ordine, che lo hanno dato in consegna al 118 per il trasporto in ospedale.

Tuttavia, proprio durante il trasporto in ambulanza l'uomo avrebbe iniziato a minacciare e gridare contro il personale medico, riuscendo poi a divincolarsi ed a prendere a schiaffi gli altri presenti in ambulanza. La situazione si è calmata solo una volta giunti in ospedale, alla presenza delle forze dell'ordine.