Tropea avrà una nuova ambulanza grazie ad una donazione

"La donazione di un’autoambulanza alla comunità assume un significato ancora più profondo se si tiene conto che a rendersi protagonista di un gesto di generosità e solidarietà così straordinario è stata una signora che ha scelto Tropea come sua seconda casa. Il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dimostrato ci emozionano e lusingano".

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì ringraziando la benefattrice per l’iniziativa spontanea che rappresenta un esempio luminoso di come si possa contribuire, dal basso, in modo significativo al miglioramento della qualità della vita e alla sicurezza della propria comunità.

"La signora ha messo a disposizione dell’Ente una somma significativa per l'acquisto di un'autoambulanza destinata a migliorare i servizi di emergenza sul territorio. Riconoscendo l’impegno costante nel fornire soccorso medico e supporto, è stata indicata la Croce Rossa Italiana, sezione Costa degli Dei, come diretto beneficiario della donazione", ha precisato il primo cittadino.

"L'autoambulanza contribuirà notevolmente a potenziare le capacità di risposta alle situazioni di emergenza, garantendo un supporto efficace in caso di incidenti, malattie gravi o altre situazioni di pericolo", ha concluso.