Malattie respiratorie. Nel vibonese una quarantina di giovani sotto esame per l’asma

Nell’ambulatorio di pneumologia ed allergologia dell’ospedale di Tropea si è svolta ieri la giornata mondiale dell’asma. Circa quaranta pazienti di ogni fascia di età, tra bambini, adolescenti ed adulti, sono stati sottoposti ad un esame spirometrico ed alle analisi dell’ossido nitrico esalato utile a diagnosticare o stadiare la malattia respiratoria.

Tutti i pazienti si sono mostrati soddisfatti per la possibilità offerta dalla Azienda sanitaria provinciale napitina che ha fortemente sostenuto l’iniziativa, con la collaborazione dei medici Salvatore Braghò, Giuseppe Barbuto, Rosaria Chessari, Rocco Longo, della caposala Maria Rosa Impellizzeri e della infermiera Debora Geranio.

L’appuntamento sarà rinnovato nei giorni del 16 e del 30 maggio in occasione della “Asma zero Week” sempre presso il reparto di medicina dell’ospedale di Tropea che si candida ad essere riferimento per le patologie allergiche e respiratorie.

“Queste iniziative - sottolineano dall’Asp provinciale - oltre a fornire servizi sanitari creano anche un nuovo clima di fiducia tra la comunità e l’ospedale, che deve essere vissuto sempre di più come patrimonio di tutti”.