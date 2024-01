Incidente stradale a Stefanaconi, due feriti lievi

Due persone sono rimaste lievemente ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo l'alba, a Stefanaconi, nel vibonese. Il sinistro si è verificato in prossimità di una curva pericolosa in località Mesima, ed ha coinvolto un mezzo pesante ed un'automobile.

Sul posto sono rapidamente giunti i soccorritori del 118, che tuttavia hanno riscontrato come entrambi i conducenti non abbiano riportato traumi. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.