Crotone, il lungomare diventa ZTL: iniziati i lavori di installazione dei varchi

"Sono iniziati i lavori di installazione del sistema Sart-Smart, l’impianto di rilevazione degli accessi nella zona a traffico limitato su lungomare cittadino". Lo comunica in una nota il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.

"Dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune all’esercizio del detto impianto (LEGGI) gli uffici stanno procedendo alla installazione finalizzata all'ottimizzazione della viabilità su uno degli assi viari più importanti della città" prosegue il primo cittadino.



"L’area ZTL che prevede i varchi in corrispondenza di piazza Marinai d’Italia, via Gramsci (intersezione con via Venezia) e via Nuova Poggioreale (intersezione con via Interna Marina) è stata già disciplinata con un apposito provvedimento di Giunta che tiene conto sia delle esigenze degli operatori commerciali presenti nella zona, dei residenti e, naturalmente, dei cittadini e degli ospiti della città che, soprattutto nei mesi estivi frequentano la passeggiata dei crotonesi" afferma in conclusione Voce.

GLI ORARI

In particolare la ZTL sarà attiva nei seguenti periodi dell’anno con le relative fasce orarie: