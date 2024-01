Davoli, esce in barca nonostante il mare mosso e non riesce a tornare a riva: salvato

Attimi di paura questa mattina a Davoli, sul litorale jonico catanzarese, dove un giovane è stato soccorso in mare: stando a quanto si apprende, il ragazzo (appena ventenne) avrebbe trascorso la mattinata in spiaggia, finché ad un certo punto non avrebbe deciso di sfidare il mare mosso uscendo in barca.

Lo stesso si sarebbe dunque spogliato, per poi mettere in acqua una piccola imbarcazione di legno presente sull'arenila. Tuttavia, nel giro di pochi minuti, le forti onde hanno spinto il malcapitato sempre più a largo, raggiungendo anche i cento metri dalla spiaggia.

A quel punto il ragazzo si sarebbe tuffato in mare, non riuscendo però a nuotare. A questo punto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato a riva il giovane e l'imbarcazione: nonostante il freddo e lo spavento starebbe bene.