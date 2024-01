A Crotone si decide il destino di Piazza Pitagora: svolto incontro con gli ordini professionali

Si sono ritrovati stamattina nella sala consiliare l’amministrazione comunale, gli ordini professionali e le associazioni datoriali per discutere del futuro di piazza Pitagora a Crotone in un focus. Per il comune erano presenti all’incontro il sindaco, Vincenzo Voce, l’assessore all’Urbanistica, Giovanni Greco, l’assessore Rossella Parise e la dirigente del settore, Clara Caroli. Per gli ordini professionali sono intervenuti il presidente degli Architetti, Francesco Livadoti, degli ingegneri Antonio Grilletta e per il collegio dei geometri, Anna Maria Oppido. Per Confcommercio, il presidente Antonio Casillo ed il direttore Giovanni Ferrarelli.

Sul tavolo, la proposta dell’amministrazione comunale di rendere la zona, e magari anche qualche altra area limitrofa, pedonale; ordini e associazioni, invece, hanno proposto un concorso di idee per costruire la piazza che sarà. Come hanno accennato i rappresentanti dell’amministrazione comunale, ci sono disponibili per l’opera due milioni di euro, nella programmazione del 2025, con risorse dell’accordo tra Comune ed Eni.

Gli Ordini hanno sottolineato l’esigenza di essere maggiormente coinvolti nelle scelte dell’amministrazione, in modo concreto, in modo da poter dare il loro contributo allo sviluppo della città. Coinvolgimento che, a loro dire, ci deve essere anche per gli altri progetti messi in campo dal comune, a cominciare da Antica Kroton e quelli ancora in cantiere per il futuro.

Le associazioni di categoria sono sulla stessa lunghezza d’onda, e per lo sviluppo dell’area chiedono la valorizzazione del progetto del Centro commerciale naturale ed inserire la piazza all’interno di un percorso cittadino. Alla fine, l’assessore all’Urbanistica ha proposto la creazione di un tavolo tecnico, con la partecipazione di tutte le parti interessate, che possa valutare le proposte formulate e vedere quali scegliere.