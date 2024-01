Agricoltori al collasso, trattori in corteo sulla 106: “così le istituzioni ci ascolteranno”

Si sono ritrovati stamattina alle 8 - schierati con circa duecento trattori e mezzi (almeno secondo la stima dei promotori) - gli agricoltori del crotonese che partecipano alla mobilitazione nazionale per protestare e denunciare la difficile situazione economica in cui versa il settore.

I mezzi agricoli, sistemati nel punto di ritrovo di località Passovecchio, si sono mossi sulla statale 106, in direzione di Steccato di Cutro, preceduti da un’auto della Polizia ed un’altra dei carabinieri.

Una volta giunti all’arrivo, gli agricoltori faranno il percorso inverso per tornare al punto di ritrovo da dove sono partiti stamani, sempre con le stesse modalità, scortati dalle forze dell’ordine.

La ragione della protesta è l’esasperazione della categoria nei confronti delle speculazioni e delle imposizioni provenienti dall'Unione Europea che, a suo dire, stanno impoverendo in misura sempre maggiore gli agricoltori.

Le preoccupazioni dei manifestanti sono state riassunte negli striscioni e cartelli esposti durante il corteo, a cui si sono uniti anche i pescatori, che condividono le stesse apprensioni per la sostenibilità economica del settore.

Nella piattaforma rivendicativa dei manifestanti ci sono il costo di produzione, l’etichettatura dettagliata per i prodotti d'importazione, gli ungulati, il gasolio, il consorzio di bonifica e l’abolizione Irpef.

Il corteo sta provocando disagi e rallentamenti alla circolazione sulla strada statale 106, ma per i manifestanti questo era uno dei modi possibili per far sentire la propria voce, finora inascoltata.

Analoghe manifestazioni di protesta sono state organizzate anche a Lamezia Terme e Castrovillari, così come in molte altre località dell’intero territorio nazionale.

I promotori sottolineano che si tratta solo di un primo passo della mobilitazione che non cesserà finché gli agricoltori non riceveranno dalle istituzioni e dalla politica risposte concrete alle loro istanze.