Nel marsupio dosi di hashish e marijuana, a casa altra droga: scattano le manette

Gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per la detenzione di droga ai fini di spaccio, arresto poi convalidato dall’autorità giudiziaria che lo ha sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, con l’obbligo rimanere a casa durante la notte.

Il soggetto è stato fermato dalla polizia nel centro cittadino, mentre vi si trovava per motivi di lavoro, ed ha subito manifestato una certa preoccupazione, cosa che ha insospettito gli agenti che hanno così approfondito il controllo trovandogli nel marsupio che portava indosso, diverse dosi di hashish e marijuana già confezionate e pronte per la vendita.

Per questo ne è seguita una perquisizione anche in due sue abitazione, in altrettanti comuni del vibonese, eseguita col supporto di una unità cinofila, che ha portato a scovare in un armadio vari involucri di hashish e due panetti da un etto ciascuno della stessa, su uno dei quali era riportata l’etichetta “Manchester City”, e per un peso complessivo di circa 230 grammi.

Nella stessa casa è stata poi trovata e sequestrata della marijuana, circa 30 grammi, contenuta in degli involucri in plastica, e un bilancino di precisione oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi.