Domato (con non poche difficoltà) un vasto incendio nella Sila Grande

Le temperature ben oltre la media stagionale, la siccità e il vento hanno certamente favorito la propagazione di un incendio boschivo che ha interessato i ripidi boschi decidui che sovrastano la valle del fiume Neto in una delle zone più aspre della Sila Grande: la zona di Costa di Neto in agro del comune di San Giovanni in Fiore.

Ad accorgersi dell’incendio e a dare l’allarme è stata la pattuglia della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore. Nella zona, molto difficile da raggiungere, sono poi intervenuti senza poter operare, sia i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e sia i mezzi terrestri dell’azienda forestale regionale Calabria Verde, l’orografia molto accidentata e l’assenza di strade non ha permesso loro di poter operare.

L’incendio nel primo pomeriggio di oggi è stato domato grazie all’azione di due aerei Canadair, sul posto anche un dos di Calabria Verde. In fumo alcuni ettari di sottobosco di essenze quercine, saranno ora le autorità competenti a stabilire l’origine dell’incendio boschivo invernale, che per fortuna è stato arginato prima che potesse creare ulteriori danni e pericoli all’interno di una vasta area boschiva alle propaggini della Sila.