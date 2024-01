Crotone, fissato incontro informativo-operativo sullo stato della bonifica

Il commissario straordinario delegato alla realizzazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale del Sin Crotone-Cassano-Cerchiara di Calabria, Emilio Errigo, ha concordato, con i diretti interessati, la necessità di una urgente riunione congiunta “Informativa -Operativa” programmata per venerdì 2 febbraio presso la sala “Paolo Borsellino", all'interno della sede della Provincia di Crotone.

La riunione congiunta servirà per fare il punto della situazione sulle attività di coordinamento, accelerazione e promozione svolte dalla costituenda Struttura Commissariale, al fine di giungere nei tempi tecnici più brevi possibili, all'inizio della realizzazione dei tanto attesi e necessari interventi di bonifica e recupero ambientale, delle aree terrestri, costiero-marittime e portuali, ancora oggi considerate pericolose per la salute pubblica e l'ambiente, ricadenti nel Sito contaminato di Interesse Nazionale.

Questi i punti in discussione: Comunicazioni e informazioni del Commissario Straordinario Delegato; Richiesta di sopralluogo tecnico da parte del personale specializzato delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri; Indicazioni di interesse generale in previsione e in attesa dei richiesti sopralluoghi; Inquadramento presente e futuro delle aree terrestri, fluviali, marittime e portuali, contaminate e rientranti nel Sin, bonificate o destinate alla bonifica e al recupero ambientale, ancora da bonificare, da mettere in sicurezza permanente, recuperare, riqualificare e valorizzare, a beneficio economico-ambientale, di protezione, tutela e salvaguardia della salute pubblica, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.