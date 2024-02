A scuola di legalità. Poliziotti in visita agli studenti del “Moro-Lamanna” di Mesoraca

Nella mattinata di ieri, mercoledì 31 gennaio, nell’ambito delle iniziative intraprese per promuovere la legalità attraverso i temi dell’amicizia e della pace, per educare i bambini alla tolleranza, al rispetto, alla solidarietà e alla non violenza, i poliziotti della Questura di Crotone hanno fatto visita agli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Moro - Lamanna” di Mesoraca.

Si tratta della settima edizione del progetto PretenDiamo Legalità nel quale i bambini hanno esposto agli agenti gli elaborati creati per il concorso e posto loro delle domande sull’attività di Polizia inerente al tema.