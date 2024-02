Usura e estorsione aggravati dal metodo mafioso: arrestati due isolitani

Avrebbero concesso crediti di denaro a tassi usurari anche ad imprenditori del territorio in difficoltà economica, e in un caso anche minacciato con una intimidazione per riscuotere il prestito.

Nella giornata di oggi - giovedì 1 febbraio - la Guardia di Finanza di Crotone ha arrestato due persone si Isola Capo Rizzuto, misura emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo di regione, per le ipotesi di reato di usura e tentata estorsione aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa.

Per gli indagati si sono spalancate le porte del carcere e, contestualmente è stato deciso il sequestro preventivo di quello che è ritenuto il profitto derivante dai presunti reati, per gli importi rispettivamente di oltre 150 mila euro e di 27 mila per ognuno di loro.