Cosenza. Settenario e festa in onore della Madonna del Pilerio

Il Settenario in onore della Madonna del Pilerio si terrà come ogni anno nella Cattedrale di Cosenza, culminando con la festa e la processione in onore della Patrona dell'Arcidiocesi e della città. Le celebrazioni, che avranno luogo dal 4 al 12 febbraio, saranno trasmesse in diretta sulla radio diocesana e sui canali social della Cattedrale.

Il programma delle celebrazioni si aprirà con l'esposizione della statua processionale della Madonna e l'ora di guardia alle 16:00. Durante la giornata saranno celebrate due messe, alle 8:00 e alle 18:00, mentre la domenica sarà inserita anche la messa delle 11:00. La celebrazione serale delle 18:00 sarà trasmessa in diretta tv su Telemormanno e sulla radio diocesana Radio Jobel inBlu.

Durante l'evento, ogni sera alle 18:00 parteciperanno i fedeli delle diverse foranie, accompagnati dai sacerdoti, seguendo il calendario stabilito. Il 6 febbraio la messa sarà presieduta da monsignor Leonardo Bonanno, mentre il 9 febbraio sarà presieduta da monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno.

L'11 febbraio si terrà il 21esimo pellegrinaggio del silenzio promosso dalla parrocchia San Vito Martire. Alle ore 18:00 avranno luogo i primi vespri solenni, che introdurranno all'anno della preghiera. Saranno presenti i rettori di tutti i Santuari diocesani per l'avvio dell'anno della preghiera, che si svolgerà con iniziative periodiche nelle diverse zone della diocesi.

Nella stessa domenica, alle 10:00, si terrà un momento di preghiera al presidio del Mariano Santo, mentre alle 11:00 l'arcivescovo presiederà la Santa messa nell'ospedale dell'Annunziata. La messa solenne del 12 febbraio, con l'offerta del cero e la partecipazione delle autorità, si svolgerà al mattino alle 11:30. Nel pomeriggio si terrà la processione con inizio alle ore 16, seguendo il consueto itinerario. La processione sarà presieduta dall'Arcivescovo Metropolita, monsignor Giovanni Checchinato.

La tematica trattata nelle catechesi sarà "Maria modello di preghiera per tutto il popolo di Dio", in sintonia con il tema dell'anno della preghiera indetto da Papa Francesco in preparazione al Giubileo del 2025.