Rosarno. Beccato mentre ruba sei finestre dalle case popolari, arrestato

È stato beccato con sei finestre già asportate da un edificio popolare di Rosarno, e pronte per essere caricate su un furgone. È così che - dopo le formalità di rito - è finito in arresto, in flagranza, un uomo del posto; arresto poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria palmese che ha disposto per lui l’obbligo di presentazione, tre volte a settimana, alla Polizia Giudiziaria.

A sorprenderlo sul fatto sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gioia Tauro, qualche sera fa, mentre erano impegnati in un consueto servizio di prevenzione e repressione eseguito nella cittadina reggina.