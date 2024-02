Pallanuoto. Tutto facile per la Rari Crootone contro il fanalino di coda, finisce 11-3

Tutto facile per la Rari Nantes Auditore che contro il fanalino di coda Polisportiva Delta ipoteca già la gara nel primo quarto, portandosi sul 4-0 e senza consentire ai padroni di casa di accennare una risposta.

Con il passare dei minuti in divario diventa sempre più ampio, i pitagorici ne approfittano per affinare qualche schema in vista della gara di sabato prossimo, il recupero interno contro la Canottieri Napoli, che vedrà di fronte le due squadre che fino ad ora hanno dimostrato di essere superiori rispetto alla altre.

“La gara è diventata facile – ha commentato Federico Lapenna – perché siamo stati bravi noi a renderla tale e in trasferta non è mai facile con nessuno. Abbiamo iniziato forte, poi questa è la seconda partita che consecutiva che impostiamo una fase difensiva di grande livello. Continuando così diventa difficile per chiunque giocare contro di noi".

"Con la Canottieri - ha poi evidenziato - sarà una partita importante, chiuderemo un ciclo importante per squadra e società. Sarà un big match che vogliamo vincere o quantomeno vogliamo disputare un grandissimo match. In ogni caso, alla seconda esperienza in A2 per Crotone, non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora, non era per nulla facile e scontato trovarsi in questa posizione di classifica”.

“Sapevamo di incontrare una squadra che ha raccolto meno di quanto merita – ha aggiunto Alessio Privitera – volevano dare continuità alla bella prestazione della scorsa settimana e ci siamo riusciti, anche per preparaci al meglio alla sfida con la Canottieri. Ognuno di noi vuole arrivare al top per quello che sarà uno scontro al vertice importante per entrambi”.