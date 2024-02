C’è anche Radio CRT nella giuria delle radio al Festival di Sanremo

L'emittente calabrese Radio CRT approda a Sanremo con nuova veste e doppia partecipazione, per seguire il Festival più atteso dell'anno. Trenta cantanti in gara con altrettante canzoni inedite: il Festival di Sanremo 2024 sta per iniziare e da martedì 6 a sabato 10 febbraio tutti gli occhi saranno puntati sull'Ariston e sulla kermesse giunta alla sua 74 esima edizione.

Anche questa volta Sanremo avrà ben tre giurie: il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web, e quest'anno la giuria delle radio, che prende il posto della giuria demoscopica. La giuria delle radio, formata da emittenti radiofoniche individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano, voterà secondo modalità che verranno indicate prima dell’inizio delle esibizioni.

E tra le emittenti radiofoniche italiane che faranno parte della «Giuria delle radio» per la 74esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche Radio CRT, con Mara Larussa, giornalista e speaker dell'emittente calabrese che avrà il compito di valutare le esibizioni che si terranno sul palco del Teatro Ariston.

"È stata la scelta di Amadeus che oggi dà voce alle radio, a chi vive nella musica e per la musica. Sono orgogliosa che abbiano scelto Radio CRT e ringrazio il mio editore Diego Pistocchi per avermi offerto la possibilità di essere parte della Giuria delle radio, indicando nella mia persona il suo referente al voto" ha dichiarato la giornalista. Radio CRT, partner per il terzo anno consecutivo del progetto RadioCasaSanremo, sarà nel vivo della kermesse e tutti i giorni nella fascia pomeridiana con Luciano Procopio racconterà agli ascoltatori, con collegamenti dalla Città dei fiori, tutto il Festival di Sanremo."