Festival di Sanremo, Radio CRT con Mara Larussa nella Giuria delle Radio

Poche ore all’inizio della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana tante novità per la kermesse sanremese, quest’anno sotto la direzione artistica di Carlo Conti, ma una riconferma tanto attesa: la presenza della Giuria delle Radio che, accanto alla Sala Stampa Tv e Web e al Televoto, decreterà il vincitore dell’edizione 2025.

Radio CRT, emergente radio calabrese, sarà presente con Mara Larussa, giornalista e speaker dell’emittente, in diretta dalla Sala Stampa “Lucio Dalla” tra le emittenti individuate attraverso criteri di massima rappresentanza del territorio italiano per valutare e votare le esibizioni che si terranno sul palco dell’Ariston.

Mara Larussa e Radio CRT per il quarto anno consecutivo saranno anche presenti all’interno del Palafiori, nel grande progetto di Radio Casa Sanremo, ideato da Vincenzo Russolilo, presidente di Gruppo Eventi e Patron di Casa Sanremo, per raccontare in radiovisione tutte le novità sul Festival e gli eventi attorno alla Città di Sanremo e dare voce alle radio del territorio.

“Felice e orgogliosa di rappresentare Radio CRT nella prestigiosa Giuria delle Radio” ha dichiarato Mara Larussa conduttrice e speaker, “Porterò con me, in questa rinnovata esperienza sanremese, la Calabria e l’opinione musicale dei calabresi che a partire da martedì 11 febbraio coinvolgeremo in diverse attività sulle pagine social di Radio CRT e partecipando potranno manifestare la loro preferenza. Un grazie particolare all’editore Diego Pistocchi per aver creduto sin dall’inizio nel progetto e aver indicato nella mia persona il referente al voto nella Giuria del Festival”.

Il progetto di Radio CRT continuerà, inoltre, nella nuova location dedicata al mondo radiofonico nella prima edizione di Piazza Marconi-Casa Sanremo, a contatto col pubblico e con gli ospiti, tra musica e interviste, in un’area tutta dal profumo radiofonico.