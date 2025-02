Sanremo: Settembre trionfa al Festival e conquista i principali riconoscimenti

Nella suggestiva cornice del Festival della Canzone Italiana 2025, il giovane talento Settembre ha saputo incantare pubblico e critica con il brano “Vertebre”, trionfando nella categoria Nuove Proposte e aggiudicandosi alcuni dei riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione.

L'artista napoletano ha infatti ricevuto il “Premio della Critica - Mia Martini” e il “Premio della Sala Stampa - Lucio Dalla”, assegnati rispettivamente dai critici musicali e dai giornalisti accreditati al Festival, confermando il suo talento e la sua capacità interpretativa.

Oltre a questi ambiti premi, il giovane artista ha ottenuto anche il “Premio Nuovo IMAIE - Enzo Jannacci”, giunto alla sua IX edizione. Questo riconoscimento, promosso dal Nuovo IMAIE, celebra il talento e l'originalità dei giovani interpreti, premiando l’artista che meglio incarna l’estro, l’ironia e la profondità espressiva del grande cantautore milanese Enzo Jannacci.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Stampa dell’Ariston, prima dell’inizio della terza serata del Festival, alla presenza del Presidente del Nuovo IMAIE Andrea Miccichè, di Dodi Battaglia e di Clara, membri della giuria insieme a Paolo Jannacci e del maestro orafo Michele Affidato.

I tre prestigiosi riconoscimenti - il Premio Enzo Jannacci, il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla - hanno preso forma grazie alla maestria orafa di Michele e Antonio Affidato che con il loro lavoro hanno saputo tradurre in arte la celebrazione del talento musicale.

Con una vocalità intensa e una straordinaria capacità espressiva, Settembre ha saputo conquistare il pubblico dell’Ariston, mescolando freschezza timbrica e ricerca sonora in “Vertebre”, un brano capace di suscitare emozioni profonde e di imporsi tra le proposte più significative di questa edizione del Festival.

Intanto, cresce l'attesa per la serata finale della kermesse che non solo decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2025, ma vedrà anche l’assegnazione degli ultimi prestigiosi riconoscimenti ai Big in gara: il “Premio della Critica - Mia Martini” e il “Premio Sala Stampa - Lucio Dalla”, realizzati anch’essi dai maestri orafi Michele e Antonio Affidato.