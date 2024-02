Donazione sangue. Prosegue l’attività dell’Avis Crotone: questa volta tocca all’Inps

Non si ferma l’attività dei volontari dell’Avis di Crotone. Dopo aver promosso la cultura del dono e organizzato raccolte di sangue nelle parrocchie e nel mondo della scuola, giorno 6 febbraio è stata volta di un ente pubblico locale.

La raccolta di sangue è stata organizzata presso la sede dell'Inps, che ha ospitato l’autoemoteca dell’Avis, lo staff medico e il personale volontario. Promotori della giornata di raccolta di sangue sono stati i dipendenti Anna Divuono, già donatrice iscritta all’Avis Comunale di Cutro e Luciano Ioppoli. Grazie alla loro disponibilità, molti dipendenti si si sono avvicinati al mondo della donazione e hanno compiuto il nobile gesto che è fonte di vita.

Grazie alla professionalità del personale sanitario presente, nelle persone del dottor Rocca, degli infermieri Aprigliano, Montaruli e Catalano, la raccolta si è svolta senza intoppi ed ha portato 16 unità di sangue. All’accoglienza, gestione e ristoro dei donatori vi sono stati i volontari della sede di Crotone, Giuseppe Gerace, Giuseppe Pisano, Antonio Altimari supportati dal dipendente Giulio Ciambrone e dal volontario del servizio civile Luigi Oppedisano.

Presente anche il Presidente Regionale Franco Rizzuti, il quale è stato colui che ha intrapreso i rapporti con la dottoressa per l’organizzazione del tutto. "Un grazie a tutti, agli organizzatori, ai volontari e, soprattutto, ai donatori" si legge in conclusione. "L’invito è sempre quello di donare e, se non si è ancora donatori, di diventarlo al più presto".