Donazione. Aprile intenso per l’Avis Crotone, diverse raccolte sangue sul territorio

Giovedì 10 aprile la sede Avis di Crotone ha organizzato una raccolta di sangue presso la sede centrale del Liceo “V. Gravina”.

Non è la prima vota che l’Avis collabora con l’Istituto scolastico, la raccolta è stata preceduta da incontri formativi volti a fare conoscere l’Avis e il dono del sangue agli studenti. Alla raccolta hanno partecipato i ragazzi delle V classi, a fine giornata le sacche prelevate sono state 14.

Nei giorni successivi è stato organizzato un incontro formativo per le classi V dell’Istituto Ciliberto, dal titolo “Non dipendere dalle dipendenze”. Relatore dell’incontro è stato il dottor Paluccio, medico in pensione, che ha lavorato presso il Sert di Crotone.

L’incontro rientra nel progetto Pcto, orientamento, educazione civica ed educazione alla salute. I lavori sono stati aperti dalla Prof.ssa Serafina Vrenna, referente educazione alla salute dell’Istituto, che ha portato anche i saluti della Dirigente scolastica Prof.ssa Laurendi.

Moderatrice dell’incontro è stata la presidente dell’Avis Crotone, professoressa Loredana Iannetti. Nel corso dell’incontro si è parlato di dipendenza da droghe leggere e pesanti, di dipendenza dall’alcol e di quelle che sembrano meno importanti, come la dipendenza dal fumo, dal cibo e dal gioco. Ai ragazzi è stato fatto vedere come semplici passatempi posso trasformarsi in vizi pericolosi per sé stessi e per gli altri.

Domenica 13 aprile, domenica delle Palme, l’Avis si è spostata nella periferia di Contrada Margherita, presso il Centro Sociale Margherita, e ha organizzato una raccolta di sangue. Ormai da tempo la sede Avis organizza raccolte nelle contrade Nord della città e i donatori rispondono sempre. La raccolta, nonostante la giornata di festa, ha portato 17 sacche e 5 nuovi donatori

L’Avis ringrazia tutti coloro che collaborano alla diffusione della cultura della donazione e a quella della divulgazione dei corretti stili di vita".