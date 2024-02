Maida, carambola di auto sulla Statale 280: tre feriti

Tre persone sono rimaste lievemente ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 280 in direzione Lamezia Terme, nei pressi di Maida. Il sinistro ha coinvolto tre auto, che si sarebbero tamponate a vicenda a velocità sostenuta.

Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi del 118, che hanno trasportato in ospedale per opportuni accertamenti i feriti. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e personale dell'Anas per ripristinare la sicurezza del tratto stradale.