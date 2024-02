13enne sospesa, papà e nonno vanno scuola per lamentarsi e aggrediscono i carabinieri

Un provvedimento di sospensione per motivi disciplinari a carico di una tredicenne di Cirò Marina, adottato da parte del Consiglio di Classe.

Sarebbe questo il motivo che per come ricostruito dai Carabinieri della Compagnia locale - avrebbero portato il papà ed il nonno della ragazzina ad andare in nell’istituto Comprensivo locale frequentato dalla giovane, per lamentarsi con la Dirigente scolastica della punizione adottata nei suoi confronti.

Lamentela, questa, che avrebbe ben presto assunto i connotati della velata minaccia. Le pressioni, tuttavia, non hanno scalfito i nervi saldi e la prontezza di riflessi del personale scolastico, che ha immediatamente chiamato il 112.

Entrati nella stanza della preside, dove erano ancora presenti i due uomini, tuttavia, i Carabinieri sarebbero stati aggrediti violentemente da questi ultimi, che, nel mezzo della colluttazione, avrebbero rivolto ai militari minacce di morte e frasi ingiuriose.

Per entrambe sono scattate quindi le manette e dovranno rispondere ora dei reati di lesioni aggravate in concorso e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.

L’arresto del nonno della ragazza è stato convalidato, mentre, per quello del padre, non è stato ritenuto sussistente lo stato di flagranza: per entrambi, in ogni caso, il Tribunale ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in più momenti della giornata.