Si danno alla fuga alla vista dei Carabinieri, nascondevano soldi e droga

Due uomini, rispettivamente un 42enne ed un 46enne entrambi di Cirò Marina, sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della locale stazione, dopo una breve fuga per le via della città. I due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, erano stati notati durante un servizio di controllo in un'area popolare.

Alla vista dei militari, questi hanno cercato di dileguarsi allontanandosi dalla strada, attirando però ulteriormente le attenzioni dei Carabinieri. Nel tentativo di fuga, avrebbero poi tentato di disfarsi di alcuni involucri successivamente recuperati, e contenenti circa 50 grammi tra cocaina ed eroina.

Fermati dopo un sostenuto inseguimento, uno dei due fuggitivi avrebbe tentato di dimenarsi con calci e spintoni, senza però riuscirci. A seguito di successive perquisizioni svolto nelle rispettive abitazioni, sono stati rinvenuti e sequestrati anche più di 10 mila euro in contanti, verosimilmente proventi della vendita di droga.

Terminate le formalità di rito, i due sono stati arrestati e trasferiti in carcere: per entrambi l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre uno di loro dovrà anche rispondere di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.