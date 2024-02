Comitato di Quartiere Tufolo Farina, eletto il nuovo consiglio direttivo

Alfonso Gaetano

Si è svolta sabato scorso, 10 febbraio, presso la sede del Comitato di Quartiere Tufolo Farina, a Crotone, l’assemblea degli iscritti che ha nominato il nuovo consiglio direttivo dell’associazione.

Rieletto presidente l’uscente Alfonso Gaetano che ha voluto ringraziare tutti i delegati per la rinnovata fiducia: in un breve messaggio, ha voluto confermare la linea che ne prossimi tre anni l’associazione perseguirà.

‘Il Comitato - ha detto Gaetano - non sarà solo associazione di tutela dei residenti per come previsto dallo Statuto vigente, ma, vogliamo essere anche organizzazione di proposta per intercettare soluzioni alle criticità che insistono nel quartiere più popoloso della città. Sia chiaro, non ci vogliamo sostituire alla Politica, ma la politica deve ascoltarci, perché le nostre istanze arrivanodirettamente dai cittadini. Questa, a mio avviso, dovrà essere la chiave di volta per uscire dall’isolamento”.

Eletti, in seno al rinnovato Consiglio Direttivo, Valentina Guerriero e Paola Fittante vice presidente, novità assoluta, perché l’importante carica è stata affidata a due personalità femminili della prima ora, e che da sempre sostengono l’azione del Comitato di Quartiere.

Anche la segretaria è donna, e con l’elezione della subentrante Alessandra Covelli, si completa il quadro dirigente del Comitato, che ancora una volta evidenza come l’impegno delle donne sia primario ed indispensabile all’interno dell’associazione. A completare il consiglio i delegati Floriana Proietto, Antonio Ruberto, Fabio Mungari, Genesio Alfì e Pasquale Vatalaro. Quest’ultimo fra gli storici fondatori del Comitato.

I partecipanti all’assemblea per il rinnovo degli organismi hanno coperto, con le deleghe presentate, il 98% degli aventi diritto, e le modalità di assegnazione dei suffragi erano state stabilite dal regolamento interno approvato dall’ufficio di presidenza, che ha visto la presenza di alcuni residenti iscritti che hanno voluto presenziare durante l’assemblea.