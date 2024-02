Carnevale Locri, Cutrona (Associazione Anas): “Lavoriamo per far crescere la città”

Si è concluso ieri a Locri il Carnevale 2024 con la sfilata dei carri allegorici, partiti da Piazza Don Bosco per poi attraversare le vie cittadine. Una sfilata a cura dell'associazione Anas Locri con presidente Marco Cutrona, consigliere di minoranza, da tempo impegnato attivamente in tante attivitá di promozione sul territorio. Al fianco di Cutrona il suo collega dei banchi dell'opposizione, il giovane forzista Giovanni Lacopo, e poi da una parte la collaborazione dei ragazzi della Consulta Comunale Giovanile e dall’altra il gruppo Giovani Locresi, che partecipano ad Anas, come il giovane presidente dei Giovani Locresi Paolo Reale e il vice presidente della Consulta Comunale Giovanile Francesco Procopio.

"Tutti insieme e con grande impegno e dedizione lavorano costantemente per aiutare chi ha bisogno con diversi progetti sociali e per migliorare sempre di più la città di Locri, portando all’attenzione dell'amministrazione progetti come questo dei carri allegorici per il Carnevale 2024 ma anche tanti altri di eguale importanza anche sociale. Obiettivo di indirizzare le loro forze verso un'azione politica di opposizione costruttiva, attraverso la presentazione di proposte e la realizzazione di iniziative per il territorio e la comunità locale".

La sfilata di ieri per il presidente Cutrona è stata definita un trionfo di colori e divertimento, grazie anche alla presenza e al coinvolgimento di molte famiglie e bambini di tutto il paese. A presidiare la sfilata ci sono stati tutti gli assessori comunali che hanno sposato sin da subito, insieme al Sindaco Giuseppe Fontana, questa iniziativa del Presidente Marco Cutrona. Una manifestazione che si spera possa diventare in futuro ancora più importante, grazie alla collaborazione di tutti e con l’unico scopo comune di far crescere la Città di Locri.