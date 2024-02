Rischio condizionamenti di ‘ndrangheta: accesso antimafia al Comune di Filadelfia

Il prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Paolo Greco, su delega del Ministro dell'Interno, ha disposto l'accesso antimafia nel Comune di Filadelfia per accertare eventuali condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione dell'ente. L'attuale sindaco é Anna Bartucca, che lavora come cancelliera nel Tribunale ed é stata eletta con la lista civica "Coraggio Filadelfia".

A sostenerla, in particolare, è stato il consigliere regionale Francesco De Nisi, attuale commissario regionale di Azione e già presidente della Provincia di Vibo Valentia, oltre che più volte primo cittadino del comune.

L'accesso sarebbe da collegare, secondo quanto si é appreso, all'inchiesta condotta dalla Dda di Catanzaro, denominata "Imponimento", sulla cosca Anello-Fruci, che avrebbe la sua base operativa proprio a Filadelfia.

Con quello di oggi, salgono a cinque i Comuni della provincia di Vibo Valentia in cui è in corso l'accesso antimafia. In precedenza, infatti, un analogo accertamento era stato disposto a Stefanaconi, Nicotera, Tropea e Mileto, oltre che nell'Azienda sanitaria provinciale. (ANSA)