Roccelletta di Borgia. Aveva droga e una pistola clandestina, va in carcere

Un pistola Bernardelli 7,65

Nella mattinata di ieri, venerdì 16 febbraio, gli agenti della Squadra Mobile di Catanzaro hanno arrestato in flagranza - per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e per la detenzione di un’arma clandestina - un 35enne di Roccelletta di Borgia.

L’uomo, durante una perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, di altri 5 di hashish, di due bilancini di precisione, oltre che di una pistola Bernardelli, una 7,65 con la matricola abrasa e completa di sei cartucce dello stesso calibro.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, al termine delle formalità, è stato associato presso la Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro.