Mandatoriccio, Poste precisa: “Quasi ultimate procedure per nuova sede temporanea”

"In riferimento all’articolo dal titolo Mandatoriccio, il sindaco sollecita la riapertura dell’ufficio postale (LEGGI), Poste Italiane precisa che in questi giorni verranno ultimate le procedure propedeutiche all’installazione di una sede temporanea dell’Ufficio in un’area gia individuata con i tecnici del Comune". Lo rende noto la stessa azienda replicando all'articolo pubblicato ieri in merito ad una nota del primo cittadino di Mandatoriccio.



"Per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi ai cittadini l’Azienda precisa che nella vicina sede di Campana è stato sin da subito attivato uno sportello dedicato ai soli clienti provenienti da Mandatoriccio" viene ricordato da Poste Italiane. "Nel frattempo sono stati avviati sopralluoghi per quantificare i lavori di ripristino dell’Uffcio Postale vandalizzato lo scorso 19 febbraio".